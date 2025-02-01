

















София: София Пресс. 1979 г. Переплет: ламинированный тверд.; 206+196 страниц; формат: энциклопедическийОтличное издание болгарских сказок в 2-х томах (206+196 стр) с многочисленными цветными рисунками Румена Скорчева.В первый том настоящее издание вошли собранные и обработанные писателем Ангелом Каралийчевым болгарские народные сказки: "Притча о бочке", "Кто не работает, тот не ест", "Богач и жнец", "Боярский сын и пастух", "Про лентяя", "Нужда" и многие другие.Во второй том вошли "Двенадцать месяцев", "Марко-королевич", "Братец и сестрица", "Золотая девочка", "Золотая девочка", "Паренек-с-вершок", "Мара Пепеляшка" и многие другие.