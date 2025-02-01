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Каралийчев, Ангел. Болгарские народные сказки в 2 томах. Ил. Румена Скорчева. София Пресс. 1979 г.


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Каралийчев, Ангел. Болгарские народные сказки в 2 томах. Ил. Румена Скорчева. София: София Пресс. 1979 г. Переплет: ламинированный тверд.; 206+196 страниц; формат: энциклопедический
Отличное издание болгарских сказок в 2-х томах (206+196 стр) с многочисленными цветными рисунками Румена Скорчева.
В первый том настоящее издание вошли собранные и обработанные писателем Ангелом Каралийчевым болгарские народные сказки: "Притча о бочке", "Кто не работает, тот не ест", "Богач и жнец", "Боярский сын и пастух", "Про лентяя", "Нужда" и многие другие.
Во второй том вошли "Двенадцать месяцев", "Марко-королевич", "Братец и сестрица", "Золотая девочка", "Золотая девочка", "Паренек-с-вершок", "Мара Пепеляшка" и многие другие.
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Купить издание 1984 г.
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Эйкен, Джоан. Кусочек неба в пироге. Художник Д. Хайкин. М.: Детская литература. 1986 г.

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Эйкен, Джоан. Кусочек неба в пироге. Сказки. Перевод с английского А. Бариева. Художник Д. Хайкин. М.: Детская литература. 1986 г. Переплет: мягкий; 32 страниц; формат: энциклопедический
С о д е р ж а н и е. Кусочек неба в пироге. Кот из булочной. Ожерелье из дождевых капель.
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Чудак Пакайка. Сказки Чукотки. Переск. В. Глоцер и Г. Снегирев. Худ. В. Иванюк. М.: Детск. лит. 1983


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Чудак Пакайка. Сказки Чукотки. Пересказали В. Глоцер и Г. Снегирев. Художник В. Иванюк. М.: Детская литература. 1983 г. Переплет: мягкий; 48 страниц; формат: увеличенный
С о д е р ж а н и е. В. Глоцер, Г. Снегирев. Сказочная Чукотка. - Чайка. Как мышка с птичкой рыбу варили. Страшный заяц. Игрушечный народ. Как волк с горы катался. Неблагодарные. Чудак Пакайка. Ворон Куркыль. Мышка и медведь. Петушок-куропатка. Кудрявая девочка. Сбежавший объедок. Куркыль и лисята. Ученый человек. Медвежонок и зайчик. Пор-пур-пыр-р! - Кто рассказал эти сказки.
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Маленький Уняны. Эвенкийская народная сказка. Художник Ада Рыбачук. М.: Детский мир. 1962 г.

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Маленький Уняны. Эвенкийская народная сказка. Пересказал М. Булатов. Художник Ада Рыбачук. М.: Детский мир. 1962 г. Переплет: мягкий; 20 страниц; формат: энциклопедический
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Мазнин, И. Кот-Пушок. Стихи. Художник В. Симаргл. М.: Малыш. 1967 г.

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Мазнин, И. Кот-Пушок. Стихи. Художник В. Симаргл. М.: Малыш. 1967 г. Переплет: мягкий; 12 страниц; формат: энциклопедический
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Маршак, С. Усатый-полосатый. Художник Вера Морозова. Харьков: Полиграфист. 1977 г.


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Маршак, С. Усатый-полосатый. Художник Вера Морозова. Харьков: Полиграфист. 1977 г. Переплет: издательский картонаж; 24 страниц; формат: стандартный

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Синицын, Ю. С человеком - беда! Художник Л. Дурасов. М.: Детская литература. 1970 г.

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Синицын, Ю. С человеком - беда! Художник Л. Дурасов. М.: Детская литература. 1970 г. Переплет: мягкий; 24 страниц; формат: энциклопедический
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Гуси-лебеди. Сказки русских писателей. Художник В. Пресняков. Воронеж 1966

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Гуси-лебеди. Сказки русских писателей. Художник В. Пресняков. Воронеж: Центрально-черноземное кн. 1966 г. Переплет: твердый; 232 страниц; формат: энциклопедический
С о д е р ж а н и е. См. сканы
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